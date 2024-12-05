Украинские инструкторы обучали сирийских боевиков использованию беспилотников-камикадзе против российских войск в Идлибе (Сирия). Об этом сообщил «перебежчик» из террористической группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (прежнее название «Джебхат ан-Нусра», запрещенная в РФ террористическая организация) Абу Мухаммад Аль-Идлиби.
«После завершения подготовки мы [члены террористической группировки] узнали, что присутствующие эксперты были украинской национальности. Они готовили молодых людей из числа боевиков применять дроны-камикадзе по позициям российской армии в Идлибе и всей Сирии», — сказал Абу Мухаммад Аль-Идлиби в беседе с РИА Новости.
В конце ноября 2024 года в Сирии обострился конфликт между правительственной армией (САР) и местными боевиками. Террористы атаковали позиции САР, и захватили второй по величине город в стране — Алеппо, а также его окрестности, международный аэропорт и военный аэропорт Кувейрис.
Россия оказывает поддержку правительственным войскам Сирии. В результате российских и сирийских авиаударов по городу Идлиб были ликвидированы десятки членов террористической организации. Бои за Идлиб продолжаются с начала Гражданской войны в Сирии 2012 года, на протяжении всех боевых действий российские силы помогают САР в этом регионе.
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