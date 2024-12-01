ВВС России разбомбили штабы сирийских боевиков в Идлибе

Десятки боевиков убиты в Идлибе при ударах ВВС Сирии и РФ по их штабам
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ВВС РФ и Сирии ударили по военным штабам и складам в Идлибе
ВВС РФ и Сирии ударили по военным штабам и складам в Идлибе Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

В результате авиаударов, нанесенных ВВС Сирии и России по городу Идлиб, были ликвидированы десятки членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.

«Десятки боевиков „Джебхат ан-Нусры“ и связанных с ней группировок были убиты и ранены в результате ударов, нанесенных совместно сирийской и российской авиацией», — передает радиостанция. Там добавили, что удары ВВС двух стран приходились на военные штабы и склады, расположенные в городе.

Ранее Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, заявил, что ВКС России нанесли удары по объектам «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. По словам эксперта, российские силы наносят удары по складам, артиллерийским позициям и пунктам управления террористов.

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В результате авиаударов, нанесенных ВВС Сирии и России по городу Идлиб, были ликвидированы десятки членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила радиостанция Sham FM. «Десятки боевиков „Джебхат ан-Нусры“ и связанных с ней группировок были убиты и ранены в результате ударов, нанесенных совместно сирийской и российской авиацией», — передает радиостанция. Там добавили, что удары ВВС двух стран приходились на военные штабы и склады, расположенные в городе. Ранее Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, заявил, что ВКС России нанесли удары по объектам «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. По словам эксперта, российские силы наносят удары по складам, артиллерийским позициям и пунктам управления террористов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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