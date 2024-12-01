ВВС России разбомбили штабы сирийских боевиков в Идлибе

В результате авиаударов, нанесенных ВВС Сирии и России по городу Идлиб, были ликвидированы десятки членов террористической организации «Джебхат ан-Нусра» (признана террористической и запрещена в РФ). Об этом сообщила радиостанция Sham FM.
«Десятки боевиков „Джебхат ан-Нусры“ и связанных с ней группировок были убиты и ранены в результате ударов, нанесенных совместно сирийской и российской авиацией», — передает радиостанция. Там добавили, что удары ВВС двух стран приходились на военные штабы и склады, расположенные в городе.
Ранее Олег Игнасюк, заместитель руководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии, заявил, что ВКС России нанесли удары по объектам «Джебхат ан-Нусра» в Сирии. По словам эксперта, российские силы наносят удары по складам, артиллерийским позициям и пунктам управления террористов.
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