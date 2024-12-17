Доказательства, которые представлял начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, угрожали определенным лицам и были слишком для них неудобны. Так смерть генерала прокомментировал посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник.
«То, о чем говорил и какие доказательства приводил генерал Кириллов, оказалось для „кого-то“ слишком болезненным и угрожающим», — написал Мирошник в своем telegram-канале. Эти слова подчеркивают серьезность и влияние представленной информации.
Утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве, во дворе дома, произошел взрыв, приведший к гибели Кириллова и его помощника. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщала, что Кириллов на протяжении многих лет предоставлял доказательства преступлений, совершенных англосаксами.
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