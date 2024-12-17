За продажу детям сигарет и вейпов ввели уголовную ответственность

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За повторную продажу вейпов несовершеннолетним могут грозить штраф или исправительные работы
За повторную продажу вейпов несовершеннолетним могут грозить штраф или исправительные работы Фото:

За повторную продажу сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним введена уголовная ответственность. Соответствующие поправки во втором и третьем чтениях ввела Госдума.

«Принятыми сегодня поправками устанавливается уголовная ответственность за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для их потребления», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин, его слова передают на официальном сайте. Он отметил, что потребление никотиносодержащей продукции растет среди детей, а их защита является приоритетом для ГД. 

Неоднократная продажа такой продукции будет наказываться штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от трех до шести месяцев. Также в виде наказания могут быть назначены исправительные работы до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности бессрочно или до трех лет.

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За повторную продажу сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним введена уголовная ответственность. Соответствующие поправки во втором и третьем чтениях ввела Госдума. «Принятыми сегодня поправками устанавливается уголовная ответственность за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для их потребления», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин, его слова передают на официальном сайте. Он отметил, что потребление никотиносодержащей продукции растет среди детей, а их защита является приоритетом для ГД.  Неоднократная продажа такой продукции будет наказываться штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от трех до шести месяцев. Также в виде наказания могут быть назначены исправительные работы до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности бессрочно или до трех лет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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