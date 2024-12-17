За продажу детям сигарет и вейпов ввели уголовную ответственность

За повторную продажу сигарет, вейпов и другой никотиносодержащей продукции несовершеннолетним введена уголовная ответственность. Соответствующие поправки во втором и третьем чтениях ввела Госдума.
«Принятыми сегодня поправками устанавливается уголовная ответственность за неоднократную розничную продажу несовершеннолетним табачной и никотиносодержащей продукции, а также устройств для их потребления», — заявил Председатель ГД Вячеслав Володин, его слова передают на официальном сайте. Он отметил, что потребление никотиносодержащей продукции растет среди детей, а их защита является приоритетом для ГД.
Неоднократная продажа такой продукции будет наказываться штрафом в размере от 50 до 80 тысяч рублей или в размере зарплаты за период от трех до шести месяцев. Также в виде наказания могут быть назначены исправительные работы до одного года с лишением права заниматься определенной деятельностью или занимать определенные должности бессрочно или до трех лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.