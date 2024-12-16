Производители сообщили о подорожании рыбных консервов в РФ

Рыбоперерабатывающие предприятия поднимут отпускные цены на свою продукцию на 5–25%. Это связано с сокращением объемов добычи рыбы и повышением цен на сырье, что сказалась на росте расходов переработчиков.
«Три рыбоперерабатывающие компании — „Балтийский берег“, „Русское море“ и „Европром“ — с 16-18 декабря повысят отпускные цены на свою продукцию. Это следует из писем, направленных ими ритейлерам», — написал «Коммерсант».
Издание уточнило, что в ситуации с «Балтийским берегом» увеличение стоимости на 3–25% ожидает 16 товарных позиций. Среди них особенно заметно подорожание рыбных ассорти для пива, мидий в масле и рассоле, измельченного кальмара, а также пасты из морепродуктов, которые выросли в цене на 20%. Стоимость филе сельди увеличилась на 10%.
Согласно информации от федерального государственного унитарного предприятия «Нацрыбресурс», наблюдается ускорение роста потребительских цен на замороженную неразделанную рыбу. Из-за этого повышается стоимость готовой продукции.
Как ранее писало URA.RU, россиянам пообещали рост цены на алкоголь на 15-20% после нового года. Подорожание должно коснуться практически всех видов алкоголя. В преддверии праздников дорожают популярные у россиян продукты. Об этом пишет «Царьград».
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