Взрыв, при котором погибли генерал Кириллов и его помощник, попал на видео

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Взрыв, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, попал на видео
Взрыв, при котором погиб начальник РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов, попал на видео Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

На камеру попал момент взрыва, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Съемка велась из автомобиля каршеринга, припаркованного во дворе напротив взорвавшегося автомобиля.

«На кадрах момент убийства начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова», — сообщил журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Также он опубликовал видео взрыва. Камеру из автомобиля каршеринга изъял робот-сапер, который изучал машину.

Взрыв, при котором погибли Кириллов и Поликарпов, произоршел утром 17 декабря во дворах на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно.

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На камеру попал момент взрыва, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Съемка велась из автомобиля каршеринга, припаркованного во дворе напротив взорвавшегося автомобиля. «На кадрах момент убийства начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова», — сообщил журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Также он опубликовал видео взрыва. Камеру из автомобиля каршеринга изъял робот-сапер, который изучал машину. Взрыв, при котором погибли Кириллов и Поликарпов, произоршел утром 17 декабря во дворах на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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