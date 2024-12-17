Взрыв, при котором погибли генерал Кириллов и его помощник, попал на видео

На камеру попал момент взрыва, в результате которого погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов. Съемка велась из автомобиля каршеринга, припаркованного во дворе напротив взорвавшегося автомобиля.
«На кадрах момент убийства начальника войск РХБЗ, генерал-лейтенанта Игоря Кириллова и его помощника майора Ильи Поликарпова», — сообщил журналист Владимир Соловьев в своем telegram-канале. Также он опубликовал видео взрыва. Камеру из автомобиля каршеринга изъял робот-сапер, который изучал машину.
Взрыв, при котором погибли Кириллов и Поликарпов, произоршел утром 17 декабря во дворах на Рязанском проспекте в Москве. По предварительным данным, бомба была замаскирована на ручке электросамоката и активирована дистанционно.
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