За участниками СВО сохранят рабочие места на весь период нахождения на фронте

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, который усиливает защиту трудовых прав участников спецоперации и их семей. Теперь работодатели обязаны сохранять за сотрудниками, участвующими в СВО, рабочие места на весь период их нахождения на фронте.
«Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, который обяжет сохранять рабочее место за участником СВО на весь период его нахождения на фронте», — говорится на сайте Госдумы. Положения касаются не только участников спецоперации, но и сотрудников Росгвардии.
Кроме того, расширены трудовые гарантии для супругов участников СВО, что позволит им чувствовать большую уверенность в сохранности своих рабочих мест. Дополнительные изменения затрагивают деятельность частных агентств занятости, что направлено на улучшение регуляции их работы в контексте нового закона.
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