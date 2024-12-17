За участниками СВО сохранят рабочие места на весь период нахождения на фронте

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Госдума приняла закон, который усиливает защиту трудовых прав участников СВО
Госдума приняла закон, который усиливает защиту трудовых прав участников СВО Фото:

Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, который усиливает защиту трудовых прав участников спецоперации и их семей. Теперь работодатели обязаны сохранять за сотрудниками, участвующими в СВО, рабочие места на весь период их нахождения на фронте.

«Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, который обяжет сохранять рабочее место за участником СВО на весь период его нахождения на фронте», — говорится на сайте Госдумы. Положения касаются не только участников спецоперации, но и сотрудников Росгвардии.

Кроме того, расширены трудовые гарантии для супругов участников СВО, что позволит им чувствовать большую уверенность в сохранности своих рабочих мест. Дополнительные изменения затрагивают деятельность частных агентств занятости, что направлено на улучшение регуляции их работы в контексте нового закона. 

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Государственная Дума во втором и третьем чтениях приняла закон, который усиливает защиту трудовых прав участников спецоперации и их семей. Теперь работодатели обязаны сохранять за сотрудниками, участвующими в СВО, рабочие места на весь период их нахождения на фронте. «Депутаты приняли во втором и третьем чтениях закон, который обяжет сохранять рабочее место за участником СВО на весь период его нахождения на фронте», — говорится на сайте Госдумы. Положения касаются не только участников спецоперации, но и сотрудников Росгвардии. Кроме того, расширены трудовые гарантии для супругов участников СВО, что позволит им чувствовать большую уверенность в сохранности своих рабочих мест. Дополнительные изменения затрагивают деятельность частных агентств занятости, что направлено на улучшение регуляции их работы в контексте нового закона. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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