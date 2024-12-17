На Сахалине гендиректор фирмы покрыл свои долги деньгами гособоронзаказа

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Гендиректор компании «Ваккор» Александр Божок заключен под стражу после злоупотребления полномочиями (архивное фото)
Гендиректор компании «Ваккор» Александр Божок заключен под стражу после злоупотребления полномочиями (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Генеральный директор ООО «Ваккор» Александр Божок погасил долги своей фирмы с помощью 88 миллионов рублей, предназначенных для выполнения гособоронзаказа. О его аресте сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ.

«Военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, предъявлено обвинение генеральному директору ООО „Ваккор“ Александру Божку», — рассказали в пресс-службе ГВСУ СК России в беседе с РИА Новости. Там отметили, что гендиректор заключен под стражу.

Следствие установило, что в 2022 году компания «Ваккор» заключила многомиллионный госконтракт на строительство сооружений для силовых структур на острове Сахалин. Однако в этом же году Божок направил 88 миллионов рублей на погашение кредитов своей компании вместо строительства объектов. Объекты на Сахалине построены не были.

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Генеральный директор ООО «Ваккор» Александр Божок погасил долги своей фирмы с помощью 88 миллионов рублей, предназначенных для выполнения гособоронзаказа. О его аресте сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК РФ. «Военными следственными органами СК России в рамках расследования уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201.1 УК РФ, предъявлено обвинение генеральному директору ООО „Ваккор“ Александру Божку», — рассказали в пресс-службе ГВСУ СК России в беседе с РИА Новости. Там отметили, что гендиректор заключен под стражу. Следствие установило, что в 2022 году компания «Ваккор» заключила многомиллионный госконтракт на строительство сооружений для силовых структур на острове Сахалин. Однако в этом же году Божок направил 88 миллионов рублей на погашение кредитов своей компании вместо строительства объектов. Объекты на Сахалине построены не были.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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