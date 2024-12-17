Житель Ялты задержан за шпионаж за ВС РФ в Крыму

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Житель Ялты передавал данные о передвижении ВС РФ в Крыму
Житель Ялты передавал данные о передвижении ВС РФ в Крыму Фото:

Сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя Ялты, обвиняемого в передаче данных о передвижении российской военной техники в Крыму украинской военной разведке. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

«Установлено, что задержанный на конфиденциальной основе установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины и выразил готовность предоставлять информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова», — сообщили в ЦОС ФСБ. По информации спецслужбы, задержанный использовал мессенджер Telegram для связи с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Задержанный, выполняя указания куратора, собирал информацию о расположении и перемещении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Все данные мужчина передавал иностранной спецслужбе. Житель Ялты заключен под стражу. В его отношении заведено дело за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальных условиях. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя Ялты, обвиняемого в передаче данных о передвижении российской военной техники в Крыму украинской военной разведке. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. «Установлено, что задержанный на конфиденциальной основе установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины и выразил готовность предоставлять информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова», — сообщили в ЦОС ФСБ. По информации спецслужбы, задержанный использовал мессенджер Telegram для связи с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины. Задержанный, выполняя указания куратора, собирал информацию о расположении и перемещении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Все данные мужчина передавал иностранной спецслужбе. Житель Ялты заключен под стражу. В его отношении заведено дело за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальных условиях. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...