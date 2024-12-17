Житель Ялты задержан за шпионаж за ВС РФ в Крыму

Сотрудники ФСБ задержали 31-летнего жителя Ялты, обвиняемого в передаче данных о передвижении российской военной техники в Крыму украинской военной разведке. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
«Установлено, что задержанный на конфиденциальной основе установил контакт с сотрудником ГУР МО Украины и выразил готовность предоставлять информацию, в том числе фото- и видеоматериалы в отношении полуострова», — сообщили в ЦОС ФСБ. По информации спецслужбы, задержанный использовал мессенджер Telegram для связи с представителем Главного управления разведки Министерства обороны Украины.
Задержанный, выполняя указания куратора, собирал информацию о расположении и перемещении военной техники ВС РФ на территории Крыма. Все данные мужчина передавал иностранной спецслужбе. Житель Ялты заключен под стражу. В его отношении заведено дело за сотрудничество с иностранным государством на конфиденциальных условиях.
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