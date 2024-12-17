Массовое ДТП произошло в районе намыва на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. По предварительной информации, в результате аварии пострадал один человек.
«Причиной аварии, предположительно, стала остановка одной из машин», — сообщили «Фонтанке» в пресс-службе компании «Магистраль Северной столицы». Автомобиль, находившийся в движении, столкнулся с припаркованным транспортным средством, что привело к серии последующих аварий. В инцидент было вовлечено пять машин.
Уточняется, что из-за ДТП образовалась пробка длиной в 3,3 километра. На участке работают сотрудники полиции, которые регулируют движение и оказывают необходимую помощь. Водителям рекомендуется выбирать альтернативные маршруты из-за затруднений в движении.
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