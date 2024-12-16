Алсу отменила концерт из-за проблем со здоровьем

Известная певица Алсу вынуждена была отложить свои выступления из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети, подкрепив слова фотографией с капельницей.
«Дорогой и любимый зритель, к моему большому сожалению я вынуждена перенести концерт. Не могу сейчас даже говорить, не то чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы», — подписала пост Алсу.
Фанаты певицы выразили свою поддержку и понимание в комментариях под постом, желая Алсу скорейшего выздоровления. На текущий момент представители артистки не предоставили дополнительной информации о возможных сроках восстановления или деталях ее заболевания.
Певица Алсу, которая в 2024 году официально разорвала брачные узы с мужем, поделилась своими чувствами на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она заявила, что чувствует себя счастливой и считает настоящий год успешным и значимым. Детали своей личной жизни певица предпочла оставить за кадром, акцентируя внимание на профессиональной деятельности и выразила желание не затрагивать личные темы в общественных обсуждениях.
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