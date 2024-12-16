16 декабря 2024

Алсу отменила концерт из-за проблем со здоровьем

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Алсу сообщила о проблемах со здоровьем
Алсу сообщила о проблемах со здоровьем Фото:

Известная певица Алсу вынуждена была отложить свои выступления из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети, подкрепив слова фотографией с капельницей.

«Дорогой и любимый зритель, к моему большому сожалению я вынуждена перенести концерт. Не могу сейчас даже говорить, не то чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы», — подписала пост Алсу.

Фанаты певицы выразили свою поддержку и понимание в комментариях под постом, желая Алсу скорейшего выздоровления. На текущий момент представители артистки не предоставили дополнительной информации о возможных сроках восстановления или деталях ее заболевания.

Певица Алсу, которая в 2024 году официально разорвала брачные узы с мужем, поделилась своими чувствами на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она заявила, что чувствует себя счастливой и считает настоящий год успешным и значимым. Детали своей личной жизни певица предпочла оставить за кадром, акцентируя внимание на профессиональной деятельности и выразила желание не затрагивать личные темы в общественных обсуждениях.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Известная певица Алсу вынуждена была отложить свои выступления из-за проблем со здоровьем. Об этом артистка сообщила на своей странице в соцсети, подкрепив слова фотографией с капельницей. «Дорогой и любимый зритель, к моему большому сожалению я вынуждена перенести концерт. Не могу сейчас даже говорить, не то чтобы петь. Я очень ждала встречи с вами, но, к сожалению, иногда жизнь вносит свои коррективы», — подписала пост Алсу. Фанаты певицы выразили свою поддержку и понимание в комментариях под постом, желая Алсу скорейшего выздоровления. На текущий момент представители артистки не предоставили дополнительной информации о возможных сроках восстановления или деталях ее заболевания. Певица Алсу, которая в 2024 году официально разорвала брачные узы с мужем, поделилась своими чувствами на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». Она заявила, что чувствует себя счастливой и считает настоящий год успешным и значимым. Детали своей личной жизни певица предпочла оставить за кадром, акцентируя внимание на профессиональной деятельности и выразила желание не затрагивать личные темы в общественных обсуждениях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...