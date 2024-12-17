С места убийства генерала Кириллова изъяты фрагменты взрывчатки

С места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве изъяты фрагменты взрывчатки и другие вещественные доказательства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.
«Следственно-оперативная группа… в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла… фрагменты взрывного устройства, другие предметы, имеющие значение для расследования… Будут назначены необходимые экспертизы», — заявила Петренко.
Взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия УК РФ. Его расследованием занимается ГСУ СК России.
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