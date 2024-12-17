С места убийства генерала Кириллова изъяты фрагменты взрывчатки

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Выборы 2018. Тренировка по отработке действий при возникновении чрезвычайных ситуаций в день голосования. Выборы президента РФ 2018. Челябинск, минирование, антитеррор, терроризм, взрывчатка, тротиловая шашка, заминировано
Взрывчатка была заложена в самокате (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

С места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве изъяты фрагменты взрывчатки и другие вещественные доказательства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Следственно-оперативная группа… в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла… фрагменты взрывного устройства, другие предметы, имеющие значение для расследования… Будут назначены необходимые экспертизы», — заявила Петренко.

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Взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия УК РФ. Его расследованием занимается ГСУ СК России.

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С места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве изъяты фрагменты взрывчатки и другие вещественные доказательства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следственно-оперативная группа… в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла… фрагменты взрывного устройства, другие предметы, имеющие значение для расследования… Будут назначены необходимые экспертизы», — заявила Петренко. Взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия УК РФ. Его расследованием занимается ГСУ СК России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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