С места убийства генерала Кириллова изъяты фрагменты взрывчатки

17 декабря 2024 в 15:40 Размер текста - 17 +

Взрывчатка была заложена в самокате (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов С места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве изъяты фрагменты взрывчатки и другие вещественные доказательства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следственно-оперативная группа… в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла… фрагменты взрывного устройства, другие предметы, имеющие значение для расследования… Будут назначены необходимые экспертизы», — заявила Петренко. Новость по теме У СК есть три версии, как убили генерала Кириллова в Москве: детали расследования Взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия УК РФ. Его расследованием занимается ГСУ СК России. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

С места гибели генерал-лейтенанта Игоря Кириллова на Рязанском проспекте в Москве изъяты фрагменты взрывчатки и другие вещественные доказательства. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. «Следственно-оперативная группа… в ходе осмотра места происшествия обнаружила и изъяла… фрагменты взрывного устройства, другие предметы, имеющие значение для расследования… Будут назначены необходимые экспертизы», — заявила Петренко. Взрыв, в результате которого погибли начальник войск РХБЗ ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов, прогремел утром 17 декабря на Рязанском проспекте в Москве. Сработало взрывное устройство, заложенное в самокат у подъезда. Уголовное дело возбуждено по статьям о теракте, убийстве и незаконном обороте оружия УК РФ. Его расследованием занимается ГСУ СК России.