Основатель Pink Floyd понадеялся, что «Орешник» приведет в чувства Зеленского

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Владимир Зеленский должен решить, что делать в ближайшие месяцы, считает артист Роджер Уотерс
Владимир Зеленский должен решить, что делать в ближайшие месяцы, считает артист Роджер Уотерс Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» должно заставить задуматься президента Украины Владимира Зеленского. Так считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.

«Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия», — поделился Уотерс с РИА Новости.

Ранее основатель Pink Floyd называл Зеленского посмешищем и марионеткой США. А Вашингтон, в свою очередь, не волнует жизни простых украинцев, убежден артист. 

Ранее Россия применила новую ракету «Орешник» в рамках спецоперации. Данное оружие президент РФ Владимир Путин поручил выпустить в серийное производство. По его словам, разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия.

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Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» должно заставить задуматься президента Украины Владимира Зеленского. Так считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс. «Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия», — поделился Уотерс с РИА Новости. Ранее основатель Pink Floyd называл Зеленского посмешищем и марионеткой США. А Вашингтон, в свою очередь, не волнует жизни простых украинцев, убежден артист.  Ранее Россия применила новую ракету «Орешник» в рамках спецоперации. Данное оружие президент РФ Владимир Путин поручил выпустить в серийное производство. По его словам, разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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