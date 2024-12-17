Основатель Pink Floyd понадеялся, что «Орешник» приведет в чувства Зеленского

Применение Россией гиперзвуковой ракеты «Орешник» должно заставить задуматься президента Украины Владимира Зеленского. Так считает основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс.
«Я думаю, удар этой ракетой заставил Зеленского задуматься о том, что он будет делать в ближайшие два месяца. Возможно, он сделает какие-то выводы до ухода президента США Джо Байдена и пока будущий глава Штатов Дональд Трамп не начал диктовать условия», — поделился Уотерс с РИА Новости.
Ранее основатель Pink Floyd называл Зеленского посмешищем и марионеткой США. А Вашингтон, в свою очередь, не волнует жизни простых украинцев, убежден артист.
Ранее Россия применила новую ракету «Орешник» в рамках спецоперации. Данное оружие президент РФ Владимир Путин поручил выпустить в серийное производство. По его словам, разработка и внедрение «Орешника» может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия.
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