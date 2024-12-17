Госдума изменила порядок заседания ради погибшего генерала Кириллова

Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего при взрыве в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. А спикер ГД Вячеслав Володин призвал наказать виновных.
«Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом — нацистом. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина. Там уточнили, что в начале заседания депутаты почтили память генерала минутой молчания.
Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По версии СК, у подъезда была заложена бомба. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, генерал был убит в результате специальной операции в Москве, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ). Официальных подтверждений этому пока нет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.