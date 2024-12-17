Госдума изменила порядок заседания ради погибшего генерала Кириллова

Володин призвал наказать виновных в убийстве генерала Кириллова
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Госдума почтила минутой молчания память генерала Игоря Кириллова
Госдума почтила минутой молчания память генерала Игоря Кириллова Фото:
новость из сюжета
В Москве при взрыве погиб генерал-лейтенант Кириллов

Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего при взрыве в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. А спикер ГД Вячеслав Володин призвал наказать виновных. 

«Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом — нацистом. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина. Там уточнили, что в начале заседания депутаты почтили память генерала минутой молчания.

Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По версии СК, у подъезда была заложена бомба. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, генерал был убит в результате специальной операции в Москве, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ). Официальных подтверждений этому пока нет.

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Госдума на пленарном заседании почтила минутой молчания память погибшего при взрыве в Москве начальника войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ, генерала-лейтенанта Игоря Кириллова. А спикер ГД Вячеслав Володин призвал наказать виновных.  «Преступная сущность киевского режима очевидна. Это террористическое государство во главе с нелегитимным президентом — нацистом. Все виновные должны понести заслуженное наказание», — приводит пресс-служба Госдумы слова Володина. Там уточнили, что в начале заседания депутаты почтили память генерала минутой молчания. Кириллов и его помощник погибли утром 17 декабря в результате взрыва на Рязанском проспекте в Москве. По версии СК, у подъезда была заложена бомба. Как пишет агентство Reuters со ссылкой на источники, генерал был убит  в результате специальной операции в Москве, проведенной Службой безопасности Украины (СБУ). Официальных подтверждений этому пока нет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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