ЦИК Беларуси принял документы Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты

Белорусский Центризбирком принял документы действующего лидера страны Александра Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты. Сами выборы в республике пройдут в январе 2025 года.
«ЦИК Белоруссии принял документы Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты», — сообщает РИА Новости. Выборы пройдут 26 января.
На прошлой недели документы в ЦИК подал председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Центризбирком принял их. URA.RU собирало самые яркие цитаты действующего лидера Беларуси.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.