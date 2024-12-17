ЦИК Беларуси принял документы Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты

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Александр Лукашенко вновь избирается на пост президента Беларуси в 2025 году
Александр Лукашенко вновь избирается на пост президента Беларуси в 2025 году Фото:

Белорусский Центризбирком принял документы действующего лидера страны Александра Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты. Сами выборы в республике пройдут в январе 2025 года. 

«ЦИК Белоруссии принял документы Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты», — сообщает РИА Новости. Выборы пройдут 26 января. 

На прошлой недели документы в ЦИК подал председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Центризбирком принял их. URA.RU собирало самые яркие цитаты действующего лидера Беларуси. 

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Белорусский Центризбирком принял документы действующего лидера страны Александра Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты. Сами выборы в республике пройдут в январе 2025 года.  «ЦИК Белоруссии принял документы Лукашенко для регистрации кандидатом в президенты», — сообщает РИА Новости. Выборы пройдут 26 января.  На прошлой недели документы в ЦИК подал председателя белорусской Республиканской партии труда и справедливости Александр Хижняк. Центризбирком принял их. URA.RU собирало самые яркие цитаты действующего лидера Беларуси. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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