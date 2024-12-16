Будущий конфликт с НАТО, время полета ракет до Москвы и потери ВСУ: главное с коллегии Минобороны

Путин заявил о переломе на линии фронта с Украиной

16 декабря 2024 в 19:00 Размер текста - 17 +

По словам Белоусова, новые ракеты США смогут долететь до Москвы за восемь минут Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Серийное производство «Орешника» начнут в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 16 декабря. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». На встрече огласили потери Украины в СВО, а также период, в течение которого может начаться полномасштабный конфликт РФ с НАТО. Главное о заседании коллегии Министерства обороны России — в материале URA.RU. Производство «Орешника» Инфографика с доклада Белоусова Фото: пресс-служба Минобороны РФ В ближайшее время в России запустят серийное производство новейшей ракеты «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, данное оружие способно поражать цели по всей Европе. Путин добавил, что внедрение «Орешника» в ВС РФ может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Конфликт НАТО и РФ Конфликт НАТО в Европе может начаться в ближайшее десятилетие. С таким заявление выступил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, Россия должна быть готова к любым вариантам развития геополитической ситуации. Сколько потеряла Украина за весь период СВО Андрей Белоусов заявил, что за время проведения СВО украинская сторона потеряла порядка одного миллиона военных. Он также подчеркнул, что в текущем году зафиксировано 460 тысяч потерь в рядах ВСУ, включая раненых и убитых. На территории Курска Украина потеряла более 40 тысяч человек. Ракеты из Европы долетят до Москвы за 8 минут Сколько ведомство тратило на оборону Фото: пресс-служба Минобороны РФ По словам главы Минобороны, Соединенные Штаты намерены установить на территории Германии гиперзвуковые ракеты, способные долететь до Москвы всего за восемь минут. Белоусов также подчеркнул, что данное оружие будет иметь дальность применения более двух тысяч километров. Помимо этого, Путин пообещал, что Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США установят свои комплексы. Их планируют развернуть к 2026 году. Формирование нового рода войск В ВС РФ будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Об этом сообщил Андрей Белоусов. Он отметил, что подразделения планируют сформировать к третьему кварталу 2025 года. Путин указал, сколько россиян заключили контракт с Минобороны По словам Путина, более 430 тысяч россиян в 2024 году подписали контракт с Министерством обороны и отправились на СВО. Он подчеркнул, что в прошлом году этот показатель составил 300 тысяч человек. Задачи, которые Путин поставил для Минобороны Фото: пресс-служба Минобороны РФ Необходимо поддерживать потенциал стратегических ядерных сил. Следует держать их в постоянной боевой готовности. Быстрое реагирование крайне важно на фоне стремительного развертывания американских ракетных комплексов. Нужно быть «на шаг впереди», сообщил Путин. Надо учитывать богатый опыт спецоперации на Украине. Он позволит повысить уровень владения оружием и управления техникой. В последствии талантливые офицеры должны войти в основу командования и стать преподавателями военного дела, добавил президент. Опыт СВО также нельзя не учитывать и при определении вектора развития нового оружия и тактик его использования. Благодаря практическим навыкам различные подразделения также стали лучше взаимодействовать между собой, отметил российский лидер. По словам Путина, в будущем необходимо наращивать производство беспилотников и еще больше развивать военную инфраструктуру России. Также важно продолжать военное сотрудничество с уже действующими союзниками. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Серийное производство «Орешника» начнут в ближайшее время. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Министерства обороны 16 декабря. Трансляцию вел телеканал «Россия 24». На встрече огласили потери Украины в СВО, а также период, в течение которого может начаться полномасштабный конфликт РФ с НАТО. Главное о заседании коллегии Министерства обороны России — в материале URA.RU. В ближайшее время в России запустят серийное производство новейшей ракеты «Орешник». Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. По словам российского лидера, данное оружие способно поражать цели по всей Европе. Путин добавил, что внедрение «Орешника» в ВС РФ может значительно снизить необходимость в применении ядерного оружия. Конфликт НАТО в Европе может начаться в ближайшее десятилетие. С таким заявление выступил глава Минобороны РФ Андрей Белоусов. По его словам, Россия должна быть готова к любым вариантам развития геополитической ситуации. Андрей Белоусов заявил, что за время проведения СВО украинская сторона потеряла порядка одного миллиона военных. Он также подчеркнул, что в текущем году зафиксировано 460 тысяч потерь в рядах ВСУ, включая раненых и убитых. На территории Курска Украина потеряла более 40 тысяч человек. По словам главы Минобороны, Соединенные Штаты намерены установить на территории Германии гиперзвуковые ракеты, способные долететь до Москвы всего за восемь минут. Белоусов также подчеркнул, что данное оружие будет иметь дальность применения более двух тысяч километров. Помимо этого, Путин пообещал, что Россия снимет с себя добровольные ограничения по размещению ракет средней и меньшей дальности (РСМД), если США установят свои комплексы. Их планируют развернуть к 2026 году. В ВС РФ будет создан новый род войск — войска беспилотных систем. Об этом сообщил Андрей Белоусов. Он отметил, что подразделения планируют сформировать к третьему кварталу 2025 года. По словам Путина, более 430 тысяч россиян в 2024 году подписали контракт с Министерством обороны и отправились на СВО. Он подчеркнул, что в прошлом году этот показатель составил 300 тысяч человек. Необходимо поддерживать потенциал стратегических ядерных сил. Следует держать их в постоянной боевой готовности. Быстрое реагирование крайне важно на фоне стремительного развертывания американских ракетных комплексов. Нужно быть «на шаг впереди», сообщил Путин. Надо учитывать богатый опыт спецоперации на Украине. Он позволит повысить уровень владения оружием и управления техникой. В последствии талантливые офицеры должны войти в основу командования и стать преподавателями военного дела, добавил президент. Опыт СВО также нельзя не учитывать и при определении вектора развития нового оружия и тактик его использования. Благодаря практическим навыкам различные подразделения также стали лучше взаимодействовать между собой, отметил российский лидер. По словам Путина, в будущем необходимо наращивать производство беспилотников и еще больше развивать военную инфраструктуру России. Также важно продолжать военное сотрудничество с уже действующими союзниками.