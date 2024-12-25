В России вслед за Казахстаном возбудили уголовное дело о крушении пассажирского самолета

СК РФ возбудил уголовное дело о крушении самолета в Казахстане

25 декабря 2024 в 15:08 Размер текста - 17 +

Из 69 находившихся на борту пассажиров выжили меньше половины Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный В России вслед за Казахстаном возбудили уголовное дело о крушении пассажирского самолета. По информации СК России, дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «По факту крушения самолета с российскими гражданами на борту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Сведения о пострадавших россиянах уточняются. Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря возле казахстанского Актау на западе Казахстана. Причиной крушения стало столкновение с птицами. По данным МЧС Казахстана, из 69 находившихся на борту человек выжили около 30. Десять россиян доставлены в больницы Актау. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В России вслед за Казахстаном возбудили уголовное дело о крушении пассажирского самолета. По информации СК России, дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «По факту крушения самолета с российскими гражданами на борту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Сведения о пострадавших россиянах уточняются. Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря возле казахстанского Актау на западе Казахстана. Причиной крушения стало столкновение с птицами. По данным МЧС Казахстана, из 69 находившихся на борту человек выжили около 30. Десять россиян доставлены в больницы Актау. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.