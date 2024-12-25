В России вслед за Казахстаном возбудили уголовное дело о крушении пассажирского самолета

СК РФ возбудил уголовное дело о крушении самолета в Казахстане
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Из 69 находившихся на борту пассажиров выжили меньше половины Фото:
новость из сюжета
В Казахстане упал самолет, летевший из Баку в Грозный

В России вслед за Казахстаном возбудили уголовное дело о крушении пассажирского самолета. По информации СК России, дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

«По факту крушения самолета с российскими гражданами на борту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Сведения о пострадавших россиянах уточняются.

Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря возле казахстанского Актау на западе Казахстана. Причиной крушения стало столкновение с птицами. По данным МЧС Казахстана, из 69 находившихся на борту человек выжили около 30. Десять россиян доставлены в больницы Актау. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.

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В России вслед за Казахстаном возбудили уголовное дело о крушении пассажирского самолета. По информации СК России, дело возбуждено по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). «По факту крушения самолета с российскими гражданами на борту возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ», — говорится в telegram-канале ведомства. Сведения о пострадавших россиянах уточняются. Самолет Azerbaijan Airlines, следовавший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря возле казахстанского Актау на западе Казахстана. Причиной крушения стало столкновение с птицами. По данным МЧС Казахстана, из 69 находившихся на борту человек выжили около 30. Десять россиян доставлены в больницы Актау. URA.RU ведет онлайн-трансляцию событий.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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