Еще 15 украинских беспилотников сбиты над Россией

Еще 15 БПЛА сбиты над Россией
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
За 4,5 часа, с 11:30 до 15:00 по московскому времени, над регионами России уничтожены 15 украинских БПЛА самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Согласно данным Минобороны, пять беспилотников пытались атаковать Тульскую область, четыре сбиты над Орловской областью. Еще три беспилотника уничтожены над Краснодарским краем. Два БПЛА ликвидированы над Азовским морем. Один сбит в Московском регионе.
