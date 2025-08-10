«Я могла бы изменить ход американской истории»: актриса Эмма Томпсон вспомнила, как отказала Трампу

Британская актриса Эмма Томпсон заявила, что в 1998 году отказала будущему президенту США Дональду Трампу, когда тот пригласил ее на свидание. По ее словам, Трамп позвонил ей во время съемок фильма «Основные цвета» и предложил встретиться.
«Он сказал: „Привет, это Дональд Трамп“. Я подумала, что это шутка. Затем он предложил поужинать вместе и остановиться в одном из его отелей. Я поблагодарила его и сказала, что перезвоню», — приводит издание The Guardian слова Томпсон.
Актриса добавила, что в тот день проходил ее развод с Кеннетом Браной, и предположила, что у Трампа были люди, которые искали ему подходящих партнеров. Томпсон также отметила, что могла бы «изменить ход американской истории», если бы согласилась на свидание.
Ранее Трамп рассказал, что ласково называет свою супругу Меланью «дорогой первой леди». Он отметил, что говорит ей: «Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая». Эта фраза напоминает ему о его роли президента.
