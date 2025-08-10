Футболист Тарасов рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей

Тарасов: мама попала под гипноз мошенников
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Тарасов заявил, что с его материю сейчас все в порядке
Дмитрий Тарасов заявил, что с его материю сейчас все в порядке Фото:

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что мошенники, которые украли у его матери шесть миллионов рублей, ввели ее в состояние гипноза. По его словам, сейчас с ней все хорошо, она работает с психотерапевтами. 

«Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо», — написал Тарасов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он уточнил, что его мать общалась с мошенниками с 5 по 8 августа.

Тарасов добавил, что возьмет на себя погашение всех долгов матери и попытается вернуть проданный мошенниками автомобиль. Он также напомнил, что представители госорганов и силовых структур никогда не связываются с гражданами по телефону.

Ранее telegram-канала Shot сообщал, что мошенники связались с матерью Тарасова 5 августа, сообщив о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги». Женщине прислали номер для связи с «техподдержкой», где ответивший представился сотрудником ФСБ. В ходе разговора злоумышленники убедили женщину перевести им крупную сумму денег. После происшествия семья обратилась с заявлением в полицию, передает ОТР.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что мошенники, которые украли у его матери шесть миллионов рублей, ввели ее в состояние гипноза. По его словам, сейчас с ней все хорошо, она работает с психотерапевтами.  «Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо», — написал Тарасов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он уточнил, что его мать общалась с мошенниками с 5 по 8 августа. Тарасов добавил, что возьмет на себя погашение всех долгов матери и попытается вернуть проданный мошенниками автомобиль. Он также напомнил, что представители госорганов и силовых структур никогда не связываются с гражданами по телефону. Ранее telegram-канала Shot сообщал, что мошенники связались с матерью Тарасова 5 августа, сообщив о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги». Женщине прислали номер для связи с «техподдержкой», где ответивший представился сотрудником ФСБ. В ходе разговора злоумышленники убедили женщину перевести им крупную сумму денег. После происшествия семья обратилась с заявлением в полицию, передает ОТР.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...