Футболист Тарасов рассказал подробности кражи у его матери 6 миллионов рублей

Бывший футболист «Локомотива» и сборной России Дмитрий Тарасов рассказал, что мошенники, которые украли у его матери шесть миллионов рублей, ввели ее в состояние гипноза. По его словам, сейчас с ней все хорошо, она работает с психотерапевтами.
«Моя мама попала под гипноз. Сейчас с ней работают психотерапевты, с ней все хорошо», — написал Тарасов в своем Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ). Он уточнил, что его мать общалась с мошенниками с 5 по 8 августа.
Тарасов добавил, что возьмет на себя погашение всех долгов матери и попытается вернуть проданный мошенниками автомобиль. Он также напомнил, что представители госорганов и силовых структур никогда не связываются с гражданами по телефону.
Ранее telegram-канала Shot сообщал, что мошенники связались с матерью Тарасова 5 августа, сообщив о якобы взломанном аккаунте на портале «Госуслуги». Женщине прислали номер для связи с «техподдержкой», где ответивший представился сотрудником ФСБ. В ходе разговора злоумышленники убедили женщину перевести им крупную сумму денег. После происшествия семья обратилась с заявлением в полицию, передает ОТР.
