Пожелания на Новый год 2025: красивые слова для коллег и родных

Красивые пожелания в новогоднюю ночь порадуют любого человека
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Без красивых пожеланий не обходится ни один Новый год
Без красивых пожеланий не обходится ни один Новый год Фото:

Собираясь за новогодним столом большой компанией принято говорить самые теплые и приятные слова. Но бывают так, что в голову не приходят никакие пожелания. URA.RU собрало пожелания на Новый год на любой случай.

Универсальные пожелания на Новый год

  • С Новым годом! Пусть он станет для тебя временем невероятных открытий и свершений. Я верю, что в этом году ты достигнешь всех запланированных целей и сможешь реализовать свои самые смелые мечты. Они имеют свойство сбываться, когда ты веришь в них и идешь к ним с оптимизмом.
  • Пусть этот год окажется полон удачи и радости. Желаю находить счастье в мелочах и уметь наслаждаться каждым мигом. Надеюсь, в этом году все дни для тебя наполнятся смехом, а сердце — теплом. Пусть этот Новый год станет началом чего-то поистине удивительного.

Пожелания коллегам на Новый год

  • Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы у нашего коллектива сбывались мечты, а все рабочие задачи решались легко. Пусть Новый год принесет нам новые успешные проекты и вдохновение для достижения всех поставленных целей.
  • С Новым годом, коллеги! Пусть нас ждут новые вершины и много радостных моментов! Крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения в Новом году. Пусть каждый рабочий день будет интересным и продуктивным.
  • Пусть в Новом году у нас будет больше успехов и меньше стресса. Работать в команде с вами — это настоящее счастье! Желаю вам удачи в делах, креативных решений и карьерного роста в Новом году.

Пожелания на новый год для любимого человека

  • С новым годом, мой любимый! Пусть этот год будет полон счастья, радости и вдохновения для нас двоих. Ты — мой источник вдохновения, и я надеюсь разделить с тобой все радостные моменты!
  • Пусть в Новом году каждый день будет наполнен нашей любовью, теплом и взаимопониманием. Ты — мой лучший подарок! В этом Новом году я хочу, чтобы ты всегда чувствовал мою поддержку и любовь. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит только радость.
  • С Новым годом, моя радость! Пусть каждый день будет для нас поводом для улыбок и счастья. Я верю, что вместе мы сможем все! Желаю, чтобы наш совместный путь был полон ярких событий, тепла и нежности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Собираясь за новогодним столом большой компанией принято говорить самые теплые и приятные слова. Но бывают так, что в голову не приходят никакие пожелания. URA.RU собрало пожелания на Новый год на любой случай. Универсальные пожелания на Новый год Пожелания коллегам на Новый год Пожелания на новый год для любимого человека
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...