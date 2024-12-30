Пожелания на Новый год 2025: красивые слова для коллег и родных

Без красивых пожеланий не обходится ни один Новый год
Собираясь за новогодним столом большой компанией принято говорить самые теплые и приятные слова. Но бывают так, что в голову не приходят никакие пожелания. URA.RU собрало пожелания на Новый год на любой случай.
Универсальные пожелания на Новый год
- С Новым годом! Пусть он станет для тебя временем невероятных открытий и свершений. Я верю, что в этом году ты достигнешь всех запланированных целей и сможешь реализовать свои самые смелые мечты. Они имеют свойство сбываться, когда ты веришь в них и идешь к ним с оптимизмом.
- Пусть этот год окажется полон удачи и радости. Желаю находить счастье в мелочах и уметь наслаждаться каждым мигом. Надеюсь, в этом году все дни для тебя наполнятся смехом, а сердце — теплом. Пусть этот Новый год станет началом чего-то поистине удивительного.
Пожелания коллегам на Новый год
- Поздравляю с Новым годом! Желаю, чтобы у нашего коллектива сбывались мечты, а все рабочие задачи решались легко. Пусть Новый год принесет нам новые успешные проекты и вдохновение для достижения всех поставленных целей.
- С Новым годом, коллеги! Пусть нас ждут новые вершины и много радостных моментов! Крепкого здоровья, благополучия и отличного настроения в Новом году. Пусть каждый рабочий день будет интересным и продуктивным.
- Пусть в Новом году у нас будет больше успехов и меньше стресса. Работать в команде с вами — это настоящее счастье! Желаю вам удачи в делах, креативных решений и карьерного роста в Новом году.
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Пожелания на новый год для любимого человека
- С новым годом, мой любимый! Пусть этот год будет полон счастья, радости и вдохновения для нас двоих. Ты — мой источник вдохновения, и я надеюсь разделить с тобой все радостные моменты!
- Пусть в Новом году каждый день будет наполнен нашей любовью, теплом и взаимопониманием. Ты — мой лучший подарок! В этом Новом году я хочу, чтобы ты всегда чувствовал мою поддержку и любовь. Пусть все твои мечты сбываются, а жизнь дарит только радость.
- С Новым годом, моя радость! Пусть каждый день будет для нас поводом для улыбок и счастья. Я верю, что вместе мы сможем все! Желаю, чтобы наш совместный путь был полон ярких событий, тепла и нежности.
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