Россиян порадовали последними вестями с фронта перед Новым годом

Город Курахово в ДНР освобожден силами российской армии. Сейчас в городе идет зачистка оставшихся боевиков ВСУ. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок за несколько часов до Нового года.
«Курахово (ДНР). Город — наш... В целом город освободили. Идёт зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.
URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Перед новостью об освобождении Курахово военкор Руслан Татаринов сообщил о еще одной долгожданной победе российской армии под конец 2024 года. По его информации, населенный пункт Терны перешел под контроль ВС РФ.
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