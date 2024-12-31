Россиян порадовали последними вестями с фронта перед Новым годом

Военкор Котенок: ВС РФ под Новый год освободили Курахово в ДНР
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В городе Курахово продолжается зачистка территории, отметил Котенок
В городе Курахово продолжается зачистка территории, отметил Котенок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Город Курахово в ДНР освобожден силами российской армии. Сейчас в городе идет зачистка оставшихся боевиков ВСУ. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок за несколько часов до Нового года.

«Курахово (ДНР). Город — наш... В целом город освободили. Идёт зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом.

URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Перед новостью об освобождении Курахово военкор Руслан Татаринов сообщил о еще одной долгожданной победе российской армии под конец 2024 года. По его информации, населенный пункт Терны перешел под контроль ВС РФ.

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Город Курахово в ДНР освобожден силами российской армии. Сейчас в городе идет зачистка оставшихся боевиков ВСУ. Об этом сообщил военкор Юрий Котенок за несколько часов до Нового года. «Курахово (ДНР). Город — наш... В целом город освободили. Идёт зачистка», — написал военкор в своем telegram-канале и поздравил подписчиков с наступающим Новым годом. URA.RU направило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Перед новостью об освобождении Курахово военкор Руслан Татаринов сообщил о еще одной долгожданной победе российской армии под конец 2024 года. По его информации, населенный пункт Терны перешел под контроль ВС РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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