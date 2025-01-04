Канцлер Австрии уходит с поста из-за провала коалиционных переговоров

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о скором уходе с поста из-за провала переговоров о коалиции. Об этом он сообщил сам в соцсети X.
«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом. В ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», — написал на своей странице Нехаммер.
Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру страны. Переговоры со формировании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились провалом.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.