Канцлер Австрии уходит с поста из-за провала коалиционных переговоров

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Нехаммер сообщил об уходе с поста канцлера Австрии
Нехаммер сообщил об уходе с поста канцлера Австрии Фото:

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о скором уходе с поста из-за провала переговоров о коалиции. Об этом он сообщил сам в соцсети X.

«После прекращения переговоров я поступлю следующим образом. В ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», — написал на своей странице Нехаммер.

Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру страны. Переговоры со формировании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились провалом.

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Канцлер Австрии Карл Нехаммер заявил о скором уходе с поста из-за провала переговоров о коалиции. Об этом он сообщил сам в соцсети X. «После прекращения переговоров я поступлю следующим образом. В ближайшие дни я уйду с постов федерального канцлера и главы АНП, а также обеспечу упорядоченный переход», — написал на своей странице Нехаммер. Ранее действующий президент Австрии передал мандат на формирование правительства канцлеру страны. Переговоры со формировании трехпартийной правящей коалиции с Австрийской народной партией (АНП) и Социал-демократической партией Австрии (СДПА) закончились провалом.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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