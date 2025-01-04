Петербуржца застали за избиением 86-летней матери-блокадницы

В Петербурге поймали сына блокадницы, регулярно избивавшего свою мать
© Служба новостей «URA.RU»
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У пенсионерки был обнаружен ушиб легких после того, как ее избил родной сын
У пенсионерки был обнаружен ушиб легких после того, как ее избил родной сын Фото:

В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, регулярно избивавший свою 86-летнюю мать, пережившую блокаду. Сегодня, 4 января, она была госпитализирована с множественными травмами.

«Пенсионерку госпитализировали. Врачи обнаружили у нее ушиб грудной клетки, а также другие хронические заболевания. Сына женщины задержали», — сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник.

Инцидент случился в подъезде дома на улице Космонавтов. Соседи стали свидетелями избиения, когда пенсионерка выбегала из квартиры и просила о помощи. Отмечается, что подобные случаи в семье происходили систематически. Однако пожилая женщина никогда не обращалась в полицию. Наоборот, она всегда защищала сына от правоохранителей. 

После инцидента соседи вызвали скорую помощь и полицию. По прибытии медики обнаружили у пенсионерки ушиб грудной клетки и другие травмы. В настоящее время представители Комитета по соцполитике Петербурга организуют помощь для пожилой женщины, включая возможное оформление документов для получения социального обслуживания.

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В Санкт-Петербурге был задержан мужчина, регулярно избивавший свою 86-летнюю мать, пережившую блокаду. Сегодня, 4 января, она была госпитализирована с множественными травмами. «Пенсионерку госпитализировали. Врачи обнаружили у нее ушиб грудной клетки, а также другие хронические заболевания. Сына женщины задержали», — сообщает портал 78.ru со ссылкой на источник. Инцидент случился в подъезде дома на улице Космонавтов. Соседи стали свидетелями избиения, когда пенсионерка выбегала из квартиры и просила о помощи. Отмечается, что подобные случаи в семье происходили систематически. Однако пожилая женщина никогда не обращалась в полицию. Наоборот, она всегда защищала сына от правоохранителей.  После инцидента соседи вызвали скорую помощь и полицию. По прибытии медики обнаружили у пенсионерки ушиб грудной клетки и другие травмы. В настоящее время представители Комитета по соцполитике Петербурга организуют помощь для пожилой женщины, включая возможное оформление документов для получения социального обслуживания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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