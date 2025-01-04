Мадонна намекнула на помолвку с мужчиной вдвое младше ее

Американская певица Мадонна в соцсетях намекнула на возможную помолвку с 28-летним бойфрендом Акимом Моррисом, который вдвое младше ее. Поклонники начали строить предположения после того, как исполнительница опубликовала в Instagram (запрещен в РФ, принадлежит компании Meta, запрещенной в РФ) фотографию с золотым кольцом.
На фото Мадонна демонстрирует золотое кольцо с бриллиантом, что спровоцировало слухи о помолвке. Также на другом снимке певица позировала со своим текущим партнером Акимом Моррисом, передает «Газета.ру».
Однако еще несколько месяцев назад журналисты, наоборот, предполагали, что пара рассталась из-за разницы в возрасте. Однако вскоре возлюбленные вновь начали появляться вместе в общественных местах и на фотографиях в социальных сетях. В 2024 году также сообщалось о проблемах со здоровьем у певицы.
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