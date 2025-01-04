Диетолог рассказала, что делать при переедании салатов в новогодние праздники

Врач Михалева: при переедании салатов откажитесь от другой еды
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач посоветовала при переедании салатов отказаться от другой пищи
Врач посоветовала при переедании салатов отказаться от другой пищи Фото:

При переедании салатов важно ограничить потребление другой еды, а также, при необходимости, можно принять энтеросорбенты. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева.

«Постарайтесь не употреблять больше другую еду. Это необходимо, чтобы организм смог освободиться от большого количества съеденной пищи», — сказала Михалева в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, в этот же день нужно сделать голодную паузу, не ограничивая жидкость. 

Врач указала, что в период такой паузы разрешается употребление воды и чая без сахара. В то же время, напитки вроде соков не рекомендуются. Обычно, в первые 24 часа после переедания, организму хватает такой «водно-чайной паузы» для восстановления. В подобных ситуациях также возможен прием энтеросорбентов — специальных средств, способствующих более быстрому очищению организма от пищи.

По словам Михалевой, другие лекарства или рекомендации по восстановлению здоровья должен предоставлять исключительно квалифицированный медицинский специалист. Если вы замечаете, что проблема серьезна и не поддается самостоятельному лечению, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, заключила врач.

Ранее «Национальная служба новостей» рассказывала о том, как не переесть и не отравиться на Новый год. По словам источника, от горячих блюд и традиционных майонезных салатов будет лучше воздержаться.

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При переедании салатов важно ограничить потребление другой еды, а также, при необходимости, можно принять энтеросорбенты. Об этом рассказала врач-диетолог, кандидат медицинских наук и диетолог «СМ-Клиника» Оксана Михалева. «Постарайтесь не употреблять больше другую еду. Это необходимо, чтобы организм смог освободиться от большого количества съеденной пищи», — сказала Михалева в разговоре с «Газетой.Ru». По ее словам, в этот же день нужно сделать голодную паузу, не ограничивая жидкость.  Врач указала, что в период такой паузы разрешается употребление воды и чая без сахара. В то же время, напитки вроде соков не рекомендуются. Обычно, в первые 24 часа после переедания, организму хватает такой «водно-чайной паузы» для восстановления. В подобных ситуациях также возможен прием энтеросорбентов — специальных средств, способствующих более быстрому очищению организма от пищи. По словам Михалевой, другие лекарства или рекомендации по восстановлению здоровья должен предоставлять исключительно квалифицированный медицинский специалист. Если вы замечаете, что проблема серьезна и не поддается самостоятельному лечению, важно незамедлительно обратиться за медицинской помощью, заключила врач. Ранее «Национальная служба новостей» рассказывала о том, как не переесть и не отравиться на Новый год. По словам источника, от горячих блюд и традиционных майонезных салатов будет лучше воздержаться.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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