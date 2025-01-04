В Севастополе объявлен режим ЧС из-за разлива мазута в Керченском проливе

Губернатор Севастополя Михаил Развожев объявил в регионе режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за разлива мазута. Об этом он написал в своем telegram-канале, подчеркнув, что хоть активного загрязнения и не наблюдается, но следы мазута продолжают находить.
«Подчеркну: массового загрязнения береговой линии в Севастополе нет, но следы мазута обнаруживаются в разных местах, их мы оперативно ликвидируем. <...> В целом: оперативный штаб по ситуации возглавляю лично, сегодня в Севастополе объявлен режим ЧС регионального значения», — подчеркнул Развожаев на своем канале, характеризуя ситуация в регионе, связанную с разливом нефтяных продуктов. Он добавил, что оперативные службы, а также местные жители и волонтеры помогают разбирать последствия. В регионе также отдельно сформирован волонтерский штаб.
Мазутные пятна были замечены также в Краснодарском крае и Крыму в целом. Со всей страны в пострадавшие регионы съезжаются волонтеры для уборки территорий и спасения животных. Более 86 тысяч тонн загрязненного грунта собрали на Кубани и в Крыму с момента разлива, сообщает 360.Ru. Впервые в Севастополе пятно с мазутом обнаружили накануне, передает «Царьград».
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