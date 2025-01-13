Как Трамп может захватить Панамский канал — в новом выпуске шоу от URA.RU

Дональд Трамп намерен начать свой новый срок на посту президент с быстрого завоевания Панамского канала, считает профессор Института медиа ВШЭ Дмитрий Евстафьев. По его мнению, сразу после инаугурации Трамп для этого сможет использовать силы быстрого развертывания без согласования Конгресса.
«Маленькая победоносная интервенция американской морской пехоты в регион, который американцы и так считают своим — лучший способ показать, что Америка становится вновь великой. Да, есть ограничения полномочий президента Конгрессом, но в этих ограничениях есть серьезное изъяны — это силы быстрого развертывания. Морскую пехоту президент может использовать запросто», — заявил Евстафьев.
Он также добавил, что в случае успеха подобной операции никто в американском конгрессе не будет критиковать решение Трампа. Так как возвращением Панамского канала под контроль США президент полностью выполнит запрос большей части американского общества.
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