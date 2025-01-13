13 января 2025

Известного британского писателя обвиняют в сексуальном насилии

Vulture: восемь женщин обвиняют Нила Геймана в насилии
© Служба новостей «URA.RU»
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Шесть пострадавших- фанатки писателя
Шесть пострадавших- фанатки писателя Фото:

Восемь женщин обвиняют в сексуальном насилии писателя из Великобритании Нила Геймана. Об этом сообщает Vulture.

«По меньшей мере восемь женщин обвиняют в сексуальном насилии Нила Геймана, наиболее известного по романам „Звездная пыль“, „Американские боги“ и „Благие знамения“, — пишет Vulture.

По данным СМИ, шесть обвинивших — фанатки писателя. Еще две — работали вместе с Гейманом. 

Ранее URA.RU сообщало, что голливудского кинопродюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасиловании и домогательствах в отношении работниц киноиндустрии. В харассменте на тот момент 67-летнего продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие.

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Восемь женщин обвиняют в сексуальном насилии писателя из Великобритании Нила Геймана. Об этом сообщает Vulture. «По меньшей мере восемь женщин обвиняют в сексуальном насилии Нила Геймана, наиболее известного по романам „Звездная пыль“, „Американские боги“ и „Благие знамения“, — пишет Vulture. По данным СМИ, шесть обвинивших — фанатки писателя. Еще две — работали вместе с Гейманом.  Ранее URA.RU сообщало, что голливудского кинопродюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасиловании и домогательствах в отношении работниц киноиндустрии. В харассменте на тот момент 67-летнего продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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