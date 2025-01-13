Восемь женщин обвиняют в сексуальном насилии писателя из Великобритании Нила Геймана. Об этом сообщает Vulture.
«По меньшей мере восемь женщин обвиняют в сексуальном насилии Нила Геймана, наиболее известного по романам „Звездная пыль“, „Американские боги“ и „Благие знамения“, — пишет Vulture.
По данным СМИ, шесть обвинивших — фанатки писателя. Еще две — работали вместе с Гейманом.
Ранее URA.RU сообщало, что голливудского кинопродюсера Вайнштейна приговорили к 23 годам тюрьмы за изнасиловании и домогательствах в отношении работниц киноиндустрии. В харассменте на тот момент 67-летнего продюсера обвинили Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу, Кара Делевинь, Ева Грин, Виктория Смирнофф и другие.
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