Зеленский пообещал «передать привет» России после полета дрона над его головой

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ответить на атаки по Киеву. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Украинский лидер заявил, что таким образом он собирается «передать привет».
«Мы передадим привет также», — сказал Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Так президент Украины ответил на вопрос журналистов о том, как он вопринял прошедшую атаку БПЛА.
Ранее на Украину прибыл премьер-министром Великобритании Стармер. Он посетил страну с намерением подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с Зеленским. Во время его визита в Киев возле Мариинского дворца, где планировалась пресс-конференция политиков, сработали украинские системы ПВО, они пытались сбить дрон.
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