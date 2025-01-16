Зеленский пообещал «передать привет» России после полета дрона над его головой

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Зеленский пообещал передать «привет» России
Зеленский пообещал передать «привет» России Фото:

Глава Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ответить на атаки по Киеву. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Украинский лидер заявил, что таким образом он собирается «передать привет».

«Мы передадим привет также», — сказал Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Так президент Украины ответил на вопрос журналистов о том, как он вопринял прошедшую атаку БПЛА.

Ранее на Украину прибыл премьер-министром Великобритании Стармер. Он посетил страну с намерением подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с Зеленским. Во время его визита в Киев возле Мариинского дворца, где планировалась пресс-конференция политиков, сработали украинские системы ПВО, они пытались сбить дрон

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Глава Украины Владимир Зеленский заявил о намерении ответить на атаки по Киеву. Об этом сообщило агентство «Интерфакс-Украина». Украинский лидер заявил, что таким образом он собирается «передать привет». «Мы передадим привет также», — сказал Зеленский во время встречи с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Так президент Украины ответил на вопрос журналистов о том, как он вопринял прошедшую атаку БПЛА. Ранее на Украину прибыл премьер-министром Великобритании Стармер. Он посетил страну с намерением подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с Зеленским. Во время его визита в Киев возле Мариинского дворца, где планировалась пресс-конференция политиков, сработали украинские системы ПВО, они пытались сбить дрон. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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