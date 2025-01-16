Дрон пролетел над головами Зеленского и премьер-министра Великобритании

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В день встречи Зеленского и Стармера над президентским дворцом пролетел дрон
В день встречи Зеленского и Стармера над президентским дворцом пролетел дрон Фото:

Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, где он встречался с главой Украины Владимиром Зеленским, сработали средства ПВО, они пытались сбить дрон. События развернулись в четверг утром возле Мариинского дворца, где планировалась пресс-конференция двух лидеров.

«В президентском дворце, где в четверг должна состояться пресс-конференция двух лидеров, раздались громкие раскаты грома — это украинские ПВО попытались сбить беспилотник», — сообщил The Gardian. Отмечается, что объект, по которому велась работа пролетал над Мариинским дворцом, недалеко от офиса украинского президента.

По данным СМИ, беспилотник ничего не атаковал центре в Киеве. Его обломки нашли на окраине столицы Украины, пишет МК

Ранее Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. Сообщается, что премьер-министр британии намерен подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с Зеленским. К тому же в ходе визита Стармер должен объявить о выделении Киеву новой военной помощи.

Беспилотники уже обходили украинские системы ПВО. В начале января БПЛА едва не попали в офис главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Безуглая.

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Во время визита премьер-министра Великобритании Кира Стармера в Киев, где он встречался с главой Украины Владимиром Зеленским, сработали средства ПВО, они пытались сбить дрон. События развернулись в четверг утром возле Мариинского дворца, где планировалась пресс-конференция двух лидеров. «В президентском дворце, где в четверг должна состояться пресс-конференция двух лидеров, раздались громкие раскаты грома — это украинские ПВО попытались сбить беспилотник», — сообщил The Gardian. Отмечается, что объект, по которому велась работа пролетал над Мариинским дворцом, недалеко от офиса украинского президента. По данным СМИ, беспилотник ничего не атаковал центре в Киеве. Его обломки нашли на окраине столицы Украины, пишет МК.  Ранее Стармер прибыл с необъявленным визитом на Украину. Сообщается, что премьер-министр британии намерен подписать соглашение о «100-летнем партнерстве» с Зеленским. К тому же в ходе визита Стармер должен объявить о выделении Киеву новой военной помощи. Беспилотники уже обходили украинские системы ПВО. В начале января БПЛА едва не попали в офис главы Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Безуглая.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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