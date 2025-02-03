Запад использует тактику «стратегического молчания» для игнорирования фактов насилия со стороны ВСУ в Судже и Русском Поречном. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Из нынешнего крайне любопытного американского документа можно, например, узнать о таком активно практикуемом методе конструирования фейковой реальности, как „стратегическое молчание“», — написала Захарова в своем telegram-канале. Она уточнила, что под этим термином в USAID подразумевается организованное по просьбе спонсора игнорирование неудобных тем, фактов и мнений, которые не соответствуют установленной в Вашингтоне интерпретации событий.
По словам Захаровой, USAID подготовило «Пособие по борьбе с дезинформацией», которое фактически является инструкцией для подконтрольных СМИ и социальных платформ по манипулированию общественным мнением. В качестве примера она привела игнорирование западными медиа инцидентов в Судже и Русском Поречном, где, по данным российской стороны, были зафиксированы факты насилия со стороны ВСУ. Захарова подчеркнула, что такая тактика направлена на создание искаженной картины событий, выгодной Вашингтону.
Ранее украинские вооруженные силы нанесли удар по Судже в Курской области, и ракета попала в здание школы-интерната. Захарова пообещала отомстить за это нападение. Как сообщили в Министерстве обороны России, таким образом Киев пытается отвлечь внимание от недавнего скандала в Русском Поречном, где украинские военные расправились с мирными жителями.
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