«Разлетелся на кусочки»: Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ

Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ
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Минобороны уничтожили катер ВСУ двумя дронами
Минобороны уничтожили катер ВСУ двумя дронами Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых разведчики группировки «Днепр» обнаружили и уничтожили в районе Днепровского лимана катер Вооруженных сил Украины. Он был оснащен системой дистанционного управления и набит взрывчаткой, пишет Минобороны РФ.

По данным министерства, операция по обезвреживанию угрозы проводилась с использованием двух ударных дронов: первый дрон успешно обездвижил моторную лодку, а второй окончательно уничтожил ее. Благодаря слаженной работе российских военных, катер ВСУ разлетелся на мелкие части, сообщается в telegram-канале Минобороны России.

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Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых разведчики группировки «Днепр» обнаружили и уничтожили в районе Днепровского лимана катер Вооруженных сил Украины. Он был оснащен системой дистанционного управления и набит взрывчаткой, пишет Минобороны РФ. По данным министерства, операция по обезвреживанию угрозы проводилась с использованием двух ударных дронов: первый дрон успешно обездвижил моторную лодку, а второй окончательно уничтожил ее. Благодаря слаженной работе российских военных, катер ВСУ разлетелся на мелкие части, сообщается в telegram-канале Минобороны России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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