«Разлетелся на кусочки»: Минобороны показало кадры уничтожения катера ВСУ

Министерство обороны России опубликовало кадры, на которых разведчики группировки «Днепр» обнаружили и уничтожили в районе Днепровского лимана катер Вооруженных сил Украины. Он был оснащен системой дистанционного управления и набит взрывчаткой, пишет Минобороны РФ.
По данным министерства, операция по обезвреживанию угрозы проводилась с использованием двух ударных дронов: первый дрон успешно обездвижил моторную лодку, а второй окончательно уничтожил ее. Благодаря слаженной работе российских военных, катер ВСУ разлетелся на мелкие части, сообщается в telegram-канале Минобороны России.
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