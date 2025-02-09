Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Тюмень 9 февраля задержал вылет на восемь часов. Борт должен был прилететь в Рощино в 11:45, но задержится до 19:30.
«Рейс авиакомпании „Ямал“ Салехард — Тюмень 9 февраля 2025 года. Время прибытия по расписанию в 11:45, расчетное время — 19:41», — сообщается на онлайн-табло Рощино.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу тюменского аэропорта. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.