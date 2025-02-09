В Салехарде на восемь часов задерживается вылет рейса в Тюмень. Скрин

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Прибытие самолета перенесено на 19:41 9 февраля
Прибытие самолета перенесено на 19:41 9 февраля Фото:

Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Тюмень 9 февраля задержал вылет на восемь часов. Борт должен был прилететь в Рощино в 11:45, но задержится до 19:30.

«Рейс авиакомпании „Ямал“ Салехард — Тюмень 9 февраля 2025 года. Время прибытия по расписанию в 11:45, расчетное время — 19:41», — сообщается на онлайн-табло Рощино.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу тюменского аэропорта. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.

Рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета
Рейс задерживается из-за позднего прибытия самолета
Фото:

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Рейс авиакомпании «Ямал» из Салехарда в Тюмень 9 февраля задержал вылет на восемь часов. Борт должен был прилететь в Рощино в 11:45, но задержится до 19:30. «Рейс авиакомпании „Ямал“ Салехард — Тюмень 9 февраля 2025 года. Время прибытия по расписанию в 11:45, расчетное время — 19:41», — сообщается на онлайн-табло Рощино. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в справочную службу тюменского аэропорта. Там пояснили, что задержка связана с поздним прибытием воздушного судна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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