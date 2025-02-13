Госдума приняла проект о присяге: в каком случае могут лишить гражданства

Госдума в первом чтении приняла законопроект об обязательной присяге с 14 лет
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В Госдуме хотят, чтобы дети приносили присягу Российской Федерации с 14 лет
В Госдуме хотят, чтобы дети приносили присягу Российской Федерации с 14 лет Фото:

Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязанность для лиц старше 14 лет приносить присягу при получении российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Отказ от присяги может привести к потере гражданства страны. 

«В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство [страны] предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 лет до 14 лет», — указано в пояснительной записке к документу. В настоящее время законодательством установлено, что решение о предоставлении гражданства Российской Федерации вступает в силу с момента принятия присяги новым гражданином.

Отказ от принесения присяги теперь будет иметь серьезные последствия. «Если присяга не принесена в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство, такое решение считается недействительным», — указывается в документе. Кроме того, законопроект устанавливает, что принесение присяги является обязательным этапом, который должен быть выполнен до официального признания лица гражданином Российской Федерации.

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Госдума РФ приняла в первом чтении законопроект, который вводит обязанность для лиц старше 14 лет приносить присягу при получении российского гражданства. Соответствующий документ опубликован на сайте ведомства. Отказ от присяги может привести к потере гражданства страны.  «В целях повышения патриотического духа и осознанного взятия обязательства соблюдать Конституцию РФ и законодательство [страны] предлагается снижение возраста лиц, обязанных приносить присягу, с 18 лет до 14 лет», — указано в пояснительной записке к документу. В настоящее время законодательством установлено, что решение о предоставлении гражданства Российской Федерации вступает в силу с момента принятия присяги новым гражданином. Отказ от принесения присяги теперь будет иметь серьезные последствия. «Если присяга не принесена в течение года со дня принятия решения о приеме в гражданство, такое решение считается недействительным», — указывается в документе. Кроме того, законопроект устанавливает, что принесение присяги является обязательным этапом, который должен быть выполнен до официального признания лица гражданином Российской Федерации.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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