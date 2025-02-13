В ГД приняли законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина РФ
Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина РФ Фото:

Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Об этом говорится в документе на официальном сайте ведомства. Принесение Присяги является обязательным при приобретении лицом гражданства Российской Федерации. Также предлагается установить правило, согласно которому отказ от принесения присяги будет влечь за собой признание решения о приеме в гражданство недействительным.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Об этом говорится в документе на официальном сайте ведомства. Принесение Присяги является обязательным при приобретении лицом гражданства Российской Федерации. Также предлагается установить правило, согласно которому отказ от принесения присяги будет влечь за собой признание решения о приеме в гражданство недействительным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...