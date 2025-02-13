В ГД приняли законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина РФ
Государственная дума приняла в первом чтении законопроект об обязанности с 14 лет приносить присягу гражданина Российской Федерации. Об этом говорится в документе на официальном сайте ведомства. Принесение Присяги является обязательным при приобретении лицом гражданства Российской Федерации. Также предлагается установить правило, согласно которому отказ от принесения присяги будет влечь за собой признание решения о приеме в гражданство недействительным.
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