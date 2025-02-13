На Ямале и в Югре выросло количество иностранных путешественников

«МегаФон»: количество иностранных туристов в ЯНАО выросло за год на 5%
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ямал набирает популярность у зарубежных туристов (архивное фото)
Ямал набирает популярность у зарубежных туристов (архивное фото) Фото:

У зарубежных туристов растет интерес к посещению Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. По данным аналитиков «МегаФона», количество посетивших ЯНАО и ХМАО иностранных гостей выросло на 5%.

«Наиболее популярным периодом для визитов в ЯНАО и ХМАО стало лето. Максимальное число иностранных путешественников аналитики зафиксировали в августе (на 13% больше, чем в среднем по году)», — рассказали URA.RU в пресс-службе «МегаФона».

Среди стран-лидеров по поездкам в северные округа оказались Китай и Япония. «В январе путешественников из Поднебесной, как и из страны восходящего солнца, в регионах было на 15% больше, чем годом ранее. На этих туристов приходится 14% от всех визитеров с иностранной сим-картой», — отметили аналитики.

В 1,5 раза чаще стали посещать Ямал и Югру туристы из Турции. Второе место за ОАЭ (+5%), третье место — путешественники из Израиля. На 13% увеличился турпоток путешественников из европейских стран.

Ранее URA.RU сообщало о приезде на Ямал путешественницы из Австралии. Цель туристки — познакомиться с культурой и бытом народов Севера.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
У зарубежных туристов растет интерес к посещению Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. По данным аналитиков «МегаФона», количество посетивших ЯНАО и ХМАО иностранных гостей выросло на 5%. «Наиболее популярным периодом для визитов в ЯНАО и ХМАО стало лето. Максимальное число иностранных путешественников аналитики зафиксировали в августе (на 13% больше, чем в среднем по году)», — рассказали URA.RU в пресс-службе «МегаФона». Среди стран-лидеров по поездкам в северные округа оказались Китай и Япония. «В январе путешественников из Поднебесной, как и из страны восходящего солнца, в регионах было на 15% больше, чем годом ранее. На этих туристов приходится 14% от всех визитеров с иностранной сим-картой», — отметили аналитики. В 1,5 раза чаще стали посещать Ямал и Югру туристы из Турции. Второе место за ОАЭ (+5%), третье место — путешественники из Израиля. На 13% увеличился турпоток путешественников из европейских стран. Ранее URA.RU сообщало о приезде на Ямал путешественницы из Австралии. Цель туристки — познакомиться с культурой и бытом народов Севера.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...