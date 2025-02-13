На Ямале и в Югре выросло количество иностранных путешественников

У зарубежных туристов растет интерес к посещению Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа. По данным аналитиков «МегаФона», количество посетивших ЯНАО и ХМАО иностранных гостей выросло на 5%.
«Наиболее популярным периодом для визитов в ЯНАО и ХМАО стало лето. Максимальное число иностранных путешественников аналитики зафиксировали в августе (на 13% больше, чем в среднем по году)», — рассказали URA.RU в пресс-службе «МегаФона».
Среди стран-лидеров по поездкам в северные округа оказались Китай и Япония. «В январе путешественников из Поднебесной, как и из страны восходящего солнца, в регионах было на 15% больше, чем годом ранее. На этих туристов приходится 14% от всех визитеров с иностранной сим-картой», — отметили аналитики.
В 1,5 раза чаще стали посещать Ямал и Югру туристы из Турции. Второе место за ОАЭ (+5%), третье место — путешественники из Израиля. На 13% увеличился турпоток путешественников из европейских стран.
Ранее URA.RU сообщало о приезде на Ямал путешественницы из Австралии. Цель туристки — познакомиться с культурой и бытом народов Севера.
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