16 февраля 2025

«РВ»: военные России прорвались в тыл ВСУ в Новоселке

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Российские военные штурмуют село Новоселка
Российские военные штурмуют село Новоселка Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России прорвалась в тыл ВСУ. Она достигла села Новоселка, которая находится западнее Великой Новоселки под Донецком. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны официально не подтверждала данную информацию.

«Механизированная колонна техники с десантом совершила успешный штурм в село Новоселка, расположенное за Великой Новоселкой. Колонна прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в деревню и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения», — говорится в сообщении.

По данным военкоров, техника ВСУ начала отходить под огнем. В селе высадились около 20 бойцов российской армии, которые пытаются закреплять позиции, обосновавшись в домах. 

URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.

Как писало URA.RU, российские военные ликвидировали около десяти иностранных наемников с символикой ООН под населенным пунктом Великая Новоселка в ДНР. В конце января здесь засел украинский гарнизон. Его бойцы смешались с гражданским населением, пишет «Царьград». Российские войска выходили в адресные поисковые операции, чтобы ликвидировать оставшиеся силы противника. 

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Армия России прорвалась в тыл ВСУ. Она достигла села Новоселка, которая находится западнее Великой Новоселки под Донецком. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны официально не подтверждала данную информацию. «Механизированная колонна техники с десантом совершила успешный штурм в село Новоселка, расположенное за Великой Новоселкой. Колонна прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в деревню и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения», — говорится в сообщении. По данным военкоров, техника ВСУ начала отходить под огнем. В селе высадились около 20 бойцов российской армии, которые пытаются закреплять позиции, обосновавшись в домах.  URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается. Как писало URA.RU, российские военные ликвидировали около десяти иностранных наемников с символикой ООН под населенным пунктом Великая Новоселка в ДНР. В конце января здесь засел украинский гарнизон. Его бойцы смешались с гражданским населением, пишет «Царьград». Российские войска выходили в адресные поисковые операции, чтобы ликвидировать оставшиеся силы противника. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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