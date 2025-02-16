Армия России прорвалась в тыл ВСУ. Она достигла села Новоселка, которая находится западнее Великой Новоселки под Донецком. Об этом сообщил telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны». Минобороны официально не подтверждала данную информацию.
«Механизированная колонна техники с десантом совершила успешный штурм в село Новоселка, расположенное за Великой Новоселкой. Колонна прошла опорные пункты одной из бригад, заехала в деревню и высадила десант фактически в тыл смежного подразделения», — говорится в сообщении.
По данным военкоров, техника ВСУ начала отходить под огнем. В селе высадились около 20 бойцов российской армии, которые пытаются закреплять позиции, обосновавшись в домах.
URA.RU отправило запрос в Минобороны РФ по теме публикации. Ответ ожидается.
Как писало URA.RU, российские военные ликвидировали около десяти иностранных наемников с символикой ООН под населенным пунктом Великая Новоселка в ДНР. В конце января здесь засел украинский гарнизон. Его бойцы смешались с гражданским населением, пишет «Царьград». Российские войска выходили в адресные поисковые операции, чтобы ликвидировать оставшиеся силы противника.
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