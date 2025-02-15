Около 10 иностранных наемников с символикой ООН уничтожены в ходе боевого столкновения с российскими военными под населенным пунктом Великая Новоселка (ДНР). Об этом сообщил боец штурмового отряда 60-й мотострелковой бригады группировки ВС РФ «Восток» с позывным Китаец.
«Были какие-то наемники <...> Это были ребята внешности восточной, из которых, в принципе, десять человек сразу были убиты <...> При себе у погибших были элементы символики ООН», — отметил штурмовик Китаец в беседе с ТАСС. По его словам, всего наемников насчитывалось около 13 человек — трое выжили при ударе и сбежали. Таким образом, бойцы ВС РФ пресекли попытку наката — тактическое наступление на занятый противником мелкий объект.
У группы намеников были найдены различные предметы береты, повязки и шевроны с логотипом международной организации. Также обнаружены документы, указывающие на участие в миссии ООН в Сьерра-Леоне в 2004 году.
ВС РФ освободили Великую Новоселку в конце января 2025 года. Это один из важнейших стратегических пунктов в ДНР, находящийся на транспортной развязке недалеко от границы с Днепропетровской областью.
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