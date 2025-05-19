Деятельность международной неправительственной организации Amnesty International признана нежелательной на территории России. Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры.
«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории РФ деятельности международной неправительственной организации Amnesty International Limited, зарегистрированной в Лондоне», — отмечается в заявлении ведомства. Информация размещена на официальном сайте ведомства.
В надзорном органе уточнили, что с началом спецоперации представители Amnesty International предпринимали активные усилия для эскалации конфликта, оправдывая действия украинских неонацистских формирований, призывая к увеличению их финансирования и требуя ужесточения политической и экономической изоляции РФ. Отмечается, что члены организации поддерживали деятельность экстремистских структур и финансировали иноагентов. Несмотря на то, что организация декларирует защиту прав человека, по информации ведомства, лондонский офис Amnesty International фактически выступает координационным центром по формированию антироссийских инициатив, финансируемых сторонниками украинских властей.
Ранее деятельность двух неправительственных организаций Elton John AIDS Foundation также была объявлена Генпрокуратурой нежелательной. Они были основаны известным британским музыкантом Элтоном Джоном. Причина — работа организаций включает пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений, западных моделей семейных устройств и смены пола.
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