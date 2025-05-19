Задержали 14-летнюю девочку, которая убила ребенка

В Бердянске Запорожской области задержана 14-летняя девушка по подозрению в убийстве семилетней девочки, сообщили в пресс-службе СК РФ. Подросток во время допроса призналась еще в нескольких подобных преступлениях. Следователи продолжают устанавливать обстоятельства случившегося и проверяют информацию о возможных других жертвах.
«... продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства семилетней девочки. По подозрению в совершении указанного преступления задержана 14-летняя местная жительница», — передает РИА Новости сообщение пресс-службы СК РФ.
По данным следствия, вечером 16 мая подозреваемая встретила девочку на улице, предложила прогуляться в сторону лесополосы и нанесла жертве не менее трех ударов молотком по голове. Девочка скончалась на месте от открытой черепно-мозговой травмы. В ходе допроса подозреваемая сообщила о еще нескольких жертвах.
В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз, включая судебно-психиатрические. Следователи устанавливают возможные другие эпизоды преступной деятельности задержанной и проверяют ее причастность к аналогичным случаям. По информации пресс-службы, проводится работа по сбору доказательств и изучению личности подозреваемой.
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