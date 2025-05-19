Владельца хаски, напавших на мальчика в Сочи, приговорили к реальному сроку

В Сочи суд приговорил к полутора годам владельца двух собак породы хаски, которые в феврале напали на девятилетнего мальчика. Об этом сообщает РИА Новости.
«Суд приговорил владельца хаски, напавших в феврале на мальчика в Сочи, к полутора годам ограничения свободы», — передает корреспондент РИА Новости из зала суда. Резонансный случай произошел в одном из садовых некоммерческих товариществ (СНТ) Сочи. Две хаски сорвались с цепи и напали на соседского ребенка. Мальчик получил серьезные травмы лица и был госпитализирован сначала в Сочи, затем вертолетом доставлен в Краснодар, а позднее переведен на лечение в Москву.
В настоящее время мальчик продолжает лечение в московской клинике. Медики проводят сложные пластические операции по восстановлению мягких тканей лица. Отец ребенка сообщает, что лечение проходит в несколько этапов с перерывами. На прошлой неделе хирурги в течение 14 часов восстанавливали верхнюю губу и щеки мальчика, следующим этапом станет операция на носу.
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