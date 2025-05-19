Украинская телеведущая назвала Путина президентом Украины. Видео

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На Украине Путина назвали украинским президентом
На Украине Путина назвали украинским президентом Фото:

Украинская телеведущая в эфире перепутала имена президентов и назвала Владимира Путина главой Украины. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», — заявила журналистка в ходе обсуждения предстоящих международных переговоров. Видео эфира опубликовал telegram-канал Mash.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 19 мая в 17:00 по московскому времени состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Ранее о предстоящем разговоре сообщил сам Трамп, уточнив, что диалог намечен на 19:00 по Москве (или 10:00 утра по времени Вашингтона). По словам американского президента, основной темой переговоров станет ситуация на Украине, а также вопросы торговых отношений между Россией и Штатами.

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Украинская телеведущая в эфире перепутала имена президентов и назвала Владимира Путина главой Украины. Об этом сообщают telegram-каналы. «Дональд Трамп будет говорить с президентом Украины Владимиром Путиным», — заявила журналистка в ходе обсуждения предстоящих международных переговоров. Видео эфира опубликовал telegram-канал Mash. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что 19 мая в 17:00 по московскому времени состоится телефонный разговор между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Ранее о предстоящем разговоре сообщил сам Трамп, уточнив, что диалог намечен на 19:00 по Москве (или 10:00 утра по времени Вашингтона). По словам американского президента, основной темой переговоров станет ситуация на Украине, а также вопросы торговых отношений между Россией и Штатами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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