Ростех завершил испытания модуля «Бережок» для борьбы с безэкипажными катерами

Модуль «Бережок» успешно прошел испытания, ориентированные на борьбу с безэкипажными катерами. Это стало известно в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС.
«Боевой модуль производства холдинга „Высокоточные комплексы“, известный как „Бережок“, с системой управления огнем и управляемым вооружением „Корнет-Э“ успешно прошел апробацию и испытания для борьбы с безэкипажными катерами», — сообщили ТАСС в Ростехе. Испытания подтвердили высокую эффективность модуля в условиях реального морского применения.
В арсенал модуля входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М и четыре противотанковые управляемые ракеты. Это комплексное вооружение позволяет эффективно контролировать как сухопутные, так и морские пространства. После успешных испытаний «Бережок» демонстрирует возможности для широкого внедрения в бронетанковую технику различных стран. Разработка открывает новые перспективы для усиления боевых возможностей армий и укрепления морской безопасности. Ростех планирует продолжить работу над улучшением технических характеристик и расширением функциональных возможностей модуля. Впервые комплекс дебютировал на выставке «Флот-2024», которая прошла в Кронштадте.
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