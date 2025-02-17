Ростех завершил испытания модуля «Бережок» для борьбы с безэкипажными катерами

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Это комплексное вооружение позволяет эффективно контролировать как сухопутные, так и морские пространства (архивное фото)
Это комплексное вооружение позволяет эффективно контролировать как сухопутные, так и морские пространства (архивное фото) Фото:

Модуль «Бережок» успешно прошел испытания, ориентированные на борьбу с безэкипажными катерами. Это стало известно в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС.

«Боевой модуль производства холдинга „Высокоточные комплексы“, известный как „Бережок“, с системой управления огнем и управляемым вооружением „Корнет-Э“ успешно прошел апробацию и испытания для борьбы с безэкипажными катерами», — сообщили ТАСС в Ростехе. Испытания подтвердили высокую эффективность модуля в условиях реального морского применения.

В арсенал модуля входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М и четыре противотанковые управляемые ракеты. Это комплексное вооружение позволяет эффективно контролировать как сухопутные, так и морские пространства. После успешных испытаний «Бережок» демонстрирует возможности для широкого внедрения в бронетанковую технику различных стран. Разработка открывает новые перспективы для усиления боевых возможностей армий и укрепления морской безопасности. Ростех планирует продолжить работу над улучшением технических характеристик и расширением функциональных возможностей модуля. Впервые комплекс дебютировал на выставке «Флот-2024», которая прошла в Кронштадте.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Модуль «Бережок» успешно прошел испытания, ориентированные на борьбу с безэкипажными катерами. Это стало известно в преддверии международной выставки вооружений IDEX-2025, которая пройдет в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщает ТАСС. «Боевой модуль производства холдинга „Высокоточные комплексы“, известный как „Бережок“, с системой управления огнем и управляемым вооружением „Корнет-Э“ успешно прошел апробацию и испытания для борьбы с безэкипажными катерами», — сообщили ТАСС в Ростехе. Испытания подтвердили высокую эффективность модуля в условиях реального морского применения. В арсенал модуля входят 30-миллиметровая автоматическая пушка 2А42, 7,62-миллиметровый пулемет ПКТМ, 30-миллиметровый автоматический гранатомет АГ-30М и четыре противотанковые управляемые ракеты. Это комплексное вооружение позволяет эффективно контролировать как сухопутные, так и морские пространства. После успешных испытаний «Бережок» демонстрирует возможности для широкого внедрения в бронетанковую технику различных стран. Разработка открывает новые перспективы для усиления боевых возможностей армий и укрепления морской безопасности. Ростех планирует продолжить работу над улучшением технических характеристик и расширением функциональных возможностей модуля. Впервые комплекс дебютировал на выставке «Флот-2024», которая прошла в Кронштадте.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...