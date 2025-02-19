В МТС разглядели опасность для россиян в проекте РКН о сборе IP-адресов

Необходимость предоставлять Роскомнадзору IP-адреса для идентификации пользовательского оборудования и средств связи в интернете нарушает конфиденциальность связи и несут опасность для личных данных пользователей. Об этом говорится в отзыве оператора сотовой связи МТС на проект приказа Роскомнадзора о порядке, сроках, составе и формате предоставления операторами IP-адресов абонентов.
«Необходимость предоставлять Роскомнадзору дополнительные данные, позволяющие идентифицировать оборудование, через которое пользователи входят в интернет, нарушит тайну связи и потребует больших затрат на модернизацию сети», — заявили представители МТС. Информацию передает РБК.
Данный проект был опубликован в декабре 2024 года и включает в себя следующие требования к операторам: передача Роскомнадзору информации об IP-адресах, которые используются для доступа в интернет, указание региона, муниципального района или внутригородской территории, где применяются эти адреса, а также передача уникальных номеров технических средств противодействия угрозам (ТСПУ), через которые проходит трафик. Кроме того, если оператор предоставляет пользователю IP-адреса по обоим протоколам — IPv4 и IPv6 — необходимо также сообщать идентификаторы пользовательского оборудования.
Ранее сообщалось, что в правительстве планируют обсудить набор поправок к ряду законодательных актов, направленных на борьбу с кибермошенничеством. Законодатели уверены, что предложенные изменения значительно осложнят деятельность мошенников в сети. В список поправок входят запрет для государственных служащих, банковских учреждений и операторов связи использовать иностранные мессенджеры для общения с клиентами. Также вся корреспонденция должна проводиться исключительно через российские сервисы, которые предусматривают обязательную идентификацию пользователей посредством Единой системы идентификации и аутентификации. Кроме этого, может появиться маркировка звонков, пишет 360.ru.
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