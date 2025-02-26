Военэксперт предупредил о подлой провокации Киева на фоне переговоров

Военэксперт Дандыкин: ВСУ вновь попытаются ударить по Крымскому мосту
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Дандыкин считает, что Украина снова попытается ударить по Крымскому мосту
Дандыкин считает, что Украина снова попытается ударить по Крымскому мосту Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Из-за поражений на фронте ВСУ продолжают рассматривать Крымский мост как цель для нанесения ударов. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин.

«Не надо думать, что ВСУ оставили затею ударить по Крымскому мосту... Киев испытывает бандеровскую ненависть по отношению к Крыму», — пояснил Дандыкин. Его слова передает NEWS.ru.

По словам эксперта, украинские военные могут атаковать инфраструктурный объект на фоне поражений на донецком и курском направлениях. При этом Дандыкин добавил, Украина испытывает особую враждебность по отношению к Севастополю.

Летом 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост с применением БПЛА. После этого вокруг переправы разместили защитные плавучие и надводные заграждения, чтобы в будущем обезопасить ее от повторных попыток атак Киева.

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Из-за поражений на фронте ВСУ продолжают рассматривать Крымский мост как цель для нанесения ударов. Об этом сообщил военный эксперт Василий Дандыкин. «Не надо думать, что ВСУ оставили затею ударить по Крымскому мосту... Киев испытывает бандеровскую ненависть по отношению к Крыму», — пояснил Дандыкин. Его слова передает NEWS.ru. По словам эксперта, украинские военные могут атаковать инфраструктурный объект на фоне поражений на донецком и курском направлениях. При этом Дандыкин добавил, Украина испытывает особую враждебность по отношению к Севастополю. Летом 2023 года ВСУ атаковали Крымский мост с применением БПЛА. После этого вокруг переправы разместили защитные плавучие и надводные заграждения, чтобы в будущем обезопасить ее от повторных попыток атак Киева.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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