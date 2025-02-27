В России дали совет, что делать со старыми долларами

Россиянам не стоит спешить с обменом старых долларов, если нет острой необходимости. Об этом сообщила доцент кафедры мировых финансовых рынков и финтеха РЭУ им. Г. В. Плеханова Татьяна Белянчикова.
«А лучше — если есть такая возможность — немного подождать», — заявила Белянчикова, говоря о том, как поступить с долларовыми купюрами старого образца. Ее слова приводит РИА Новости. Она отметила, что никакого срока годности у долларовых банкнот нет — в США обязаны принимать любые, если они выпущены после 1914 года. Однако такая обязанность есть лишь у государственных организаций, частные банки, по ее словам, не обязаны принимать старые доллары или делать это без комиссии.
Белянчикова также добавила, что условия обмена старых долларов могут значительно отличаться в разных банках и странах. Поэтому перед тем как что-то предпринимать, следует тщательно выяснять все нюансы. Возможно, в будущем при улучшении отношений с США доступ к новым купюрам упростится, что может изменить ситуацию с обменом старых долларов.
Ранее депутат Госдумы Андрей Луговой предложил, что «старые» доллары можно обменивать через банковскую систему. Он также рекомендовал переводить иностранную валюту в рубли и тратить их на отечественные товары, передает RT.
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