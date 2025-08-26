Врач рассказал, как не болеть при магнитных бурях

Чтобы минимизировать влияние магнитных бурь на самочувствие, необходимо сохранять правильный психологический настрой и заниматься подготовкой организма. Об этом сообщил кандидат медицинских наук, терапевт и гастроэнтеролог Константин Спахов.
«Я склоняюсь к тому, что нарушение магнитного поля Земли может негативно влиять на ряд пациентов. Но, конечно, и самовнушение может играть в этом существенную роль. Поэтому ряд больных страдают не от самих магнитных бурь, а от страха перед ними — они как бы внушают себе, что им будет плохо», — объяснил Константин Спахов для aif.ru.
Часть пациентов действительно чувствительна к изменениям магнитосферы, особенно с сердечно-сосудистыми и неврологическими заболеваниями. Однако у многих симптомы провоцируются страхом перед бурями, уточнил терапевт.
Для снижения тревожности стоит избегать просмотра прогнозов магнитных бурь. Также необходимо использовать техники релаксации: дыхательные упражнения, медитацию. Отвлечься поможет занятие любимым делом, это снизит восприимчивость к внешним воздействиям, например рукоделие или что-то активное, как йога или фитнес. Кроме того, полноценный сон 7–8 часов помогает «проспать» бурю без последствий, добавил эксперт.
Список наиболее уязвимых от магнитной бури попадают пациенты с гипертонией, аритмией и те, кто перенес инсульт. Люди с хронической мигренью и пожилые старше 65 лет, также попадают в группу риска. В качестве рекомендаций необходимо контролировать давление и прием препаратов по схеме. Стоит отказаться от алкоголя, кофе и тяжелой пищи в дни бурь.
По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, в понедельник были зафиксированы небольшие геомагнитные возмущения. Их интенсивность была невысокой. Ожидается, что во вторник обстановка сохранится, и возможны подобные слабые возмущения, передает «Царьград».
