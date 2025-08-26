В Пекине ждут наводнения и оползни

Столицу Китая ожидают сильные ливни, которые могут привести к серьезным стихийным бедствиям. Центральное метеорологическое управление КНР объявило в Пекине оранжевый уровень погодной опасности.
«Общее количество осадков в отдельных местах в районах Фаншань, Ментоугоу, Чанпин, Хуайжоу и других районах может достигать более 200 миллиметров», — сообщает управление. Обильные осадки обрушатся на Пекин в ночь с 26 на 27 августа. Особое внимание уделяется горным и низменным районам города. В гористой местности существует чрезвычайно высокий риск внезапных наводнений, паводков и оползней. В низинах ожидается застой воды.
В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях. Наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, далее следуют оранжевый, желтый и синий. Оранжевый уровень означает, что погодные условия могут представлять серьезную угрозу для жизни и имущества, и требует повышенной готовности от экстренных служб и населения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.