В Пекине ждут наводнения и оползни

Обильные осадки обрушатся на Пекин в ночь с 26 на 27 августа
Обильные осадки обрушатся на Пекин в ночь с 26 на 27 августа

Столицу Китая ожидают сильные ливни, которые могут привести к серьезным стихийным бедствиям. Центральное метеорологическое управление КНР объявило в Пекине оранжевый уровень погодной опасности.

«Общее количество осадков в отдельных местах в районах Фаншань, Ментоугоу, Чанпин, Хуайжоу и других районах может достигать более 200 миллиметров», — сообщает управление. Обильные осадки обрушатся на Пекин в ночь с 26 на 27 августа. Особое внимание уделяется горным и низменным районам города. В гористой местности существует чрезвычайно высокий риск внезапных наводнений, паводков и оползней. В низинах ожидается застой воды.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях. Наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, далее следуют оранжевый, желтый и синий. Оранжевый уровень означает, что погодные условия могут представлять серьезную угрозу для жизни и имущества, и требует повышенной готовности от экстренных служб и населения.

