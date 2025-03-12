12 марта 2025

В Петербурге девочка попала в больницу, съев на прогулке неизвестное вещество

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Девочку экстренно госпитализировали в детскую Филатовскую больницу
Девочку экстренно госпитализировали в детскую Филатовскую больницу Фото:

В Петербурге в Красном Селе полуторагодовалая девочка оказалась в больнице после того, как проглотила неизвестное вещество на детской площадке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

«Полуторагодовалая девочка что-то съела на прогулке в Красном Селе и оказалась в больнице в тяжелом состоянии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 37-летняя мать заметила, что во время прогулки ребенок что-то положил в рот. В руках у девочки осталась только пустая фольга, происхождение и содержимое которой пока неизвестны. Спустя некоторое время после возвращения домой женщина заметила, что ребенок стал необычно сонливым и вялым.

Мать незамедлительно вызвала скорую помощь. Девочку экстренно госпитализировали в детскую Филатовскую больницу. Врачи диагностировали токсическое воздействие неустановленного вещества. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

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В Петербурге в Красном Селе полуторагодовалая девочка оказалась в больнице после того, как проглотила неизвестное вещество на детской площадке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие». «Полуторагодовалая девочка что-то съела на прогулке в Красном Селе и оказалась в больнице в тяжелом состоянии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 37-летняя мать заметила, что во время прогулки ребенок что-то положил в рот. В руках у девочки осталась только пустая фольга, происхождение и содержимое которой пока неизвестны. Спустя некоторое время после возвращения домой женщина заметила, что ребенок стал необычно сонливым и вялым. Мать незамедлительно вызвала скорую помощь. Девочку экстренно госпитализировали в детскую Филатовскую больницу. Врачи диагностировали токсическое воздействие неустановленного вещества. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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