В Петербурге девочка попала в больницу, съев на прогулке неизвестное вещество

В Петербурге в Красном Селе полуторагодовалая девочка оказалась в больнице после того, как проглотила неизвестное вещество на детской площадке. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».
«Полуторагодовалая девочка что-то съела на прогулке в Красном Селе и оказалась в больнице в тяжелом состоянии», — пишет АН «Оперативное прикрытие». 37-летняя мать заметила, что во время прогулки ребенок что-то положил в рот. В руках у девочки осталась только пустая фольга, происхождение и содержимое которой пока неизвестны. Спустя некоторое время после возвращения домой женщина заметила, что ребенок стал необычно сонливым и вялым.
Мать незамедлительно вызвала скорую помощь. Девочку экстренно госпитализировали в детскую Филатовскую больницу. Врачи диагностировали токсическое воздействие неустановленного вещества. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.
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